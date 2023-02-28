好市民獎｜汪阿姐帶隊任好市民獎嘉賓 甄子丹疑避答蔡天鳳案未受訪

無線娛樂新聞台報導：好市民獎日前舉行頒獎典禮， 汪明荃 就同 谷婭溦 林沚羿 仲有幾位《 中年好聲音》參加者一齊擔任嘉賓，而主禮嘉賓 甄子丹 疑為避免傳媒追問 蔡天鳳 慘案喧賓奪主而未有受訪，只係直接上台為活動致辭。