好市民獎｜汪阿姐帶隊任好市民獎嘉賓 甄子丹疑避答蔡天鳳案未受訪
廣告
無線娛樂新聞台報導：好市民獎日前舉行頒獎典禮， 汪明荃 就同 谷婭溦 林沚羿 仲有幾位《 中年好聲音》參加者一齊擔任嘉賓，而主禮嘉賓 甄子丹 疑為避免傳媒追問 蔡天鳳 慘案喧賓奪主而未有受訪，只係直接上台為活動致辭。
而50年前首屆頒獎已經擔任嘉賓嘅Liza姐，就話相隔半世紀再獲邀請非常高興，更加話近日重拾執筆寫書法嘅樂趣，仲話要好好練習同研究呀。
而Bill哥哥 吳大強 同 顏志恒 早前喺節目合唱《總有你鼓勵》大獲讚賞，但係最近一集嘅譚詠麟金曲挑戰，唱開英文歌嘅Bill哥哥就話自己一向都愛唱譚校長歌曲，反面Benson就話對自己係好大挑戰喇。
吉吉當日喺現場向太太道歉冧到暈，比賽之餘又氹到老婆直情係一曲兩用呀。而尚未出場嘅 林鉫徫 一樣有唔少困難，仲話會投入好多感情演出呀。
谷婭溦 就透露早前為新歌試填廣東話歌詞，但係效果就似乎唔太滿意，仲被監製當頭棒喝，仲話暫時要先放棄呢個挑戰喎。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
蔡天鳳命案中目前總共多少人被捕？
蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案先拘捕死者前夫的父母及兄長3人，前夫一度潛逃，而最新案情又有突破發展，再多一人被捕⋯⋯詳情請看
蔡天鳳為何聘請前夫兄長做司機？
蔡天鳳好友豹太日前接受《東張西望》訪問時透露，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，而且是因為有人慫恿⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言