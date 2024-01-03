妳不是她｜胡楓獲劇組預祝92歲生日 與羅蘭談遲暮戀嫌未夠喉

無線娛樂新聞台報導：由馮盈盈、丁子朗及黃庭峰主演劇集《妳不是她》呢日喺鬧市舉行宣傳活動，適逢1月18號係修哥胡楓92歲生日，劇組為修哥送上生日蛋糕捉早慶祝生日，氹得修哥笑呵呵。修哥喺劇中同羅蘭姐大談遲暮戀，佢哋談情戲份浪漫唯美，大受觀眾好評，不過修哥笑言未夠喉喇！