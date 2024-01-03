妳不是她｜胡楓獲劇組預祝92歲生日 與羅蘭談遲暮戀嫌未夠喉
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無線娛樂新聞台報導：由馮盈盈、丁子朗及黃庭峰主演劇集《妳不是她》呢日喺鬧市舉行宣傳活動，適逢1月18號係修哥胡楓92歲生日，劇組為修哥送上生日蛋糕捉早慶祝生日，氹得修哥笑呵呵。修哥喺劇中同羅蘭姐大談遲暮戀，佢哋談情戲份浪漫唯美，大受觀眾好評，不過修哥笑言未夠喉喇！
丁丁同庭峰喺劇中有騷肌戲份，庭峰大讚丁丁身材好，仲話自己當初要拍騷肌戲份好緊張。而盈盈好識為觀眾爭取福利，即場決定收視過20點同25點嘅福利計劃，更代兩位男士立下收視過30點就會再次騷肌嘅豪言。
車婉婉喺劇中飾演保險經紀，而喺現實佢真係去考咗一個保險經紀牌。佢仲向真正嘅保險經紀上司偷師，令角色霸氣值上升。婉婉霸氣一面更一度嚇親飾演佢下屬嘅林景程！
馬貫東同彭慧中初次合作就演夫妻，而且一嚟就要拍攝最激動嘅戲份，令彭慧中覺得好有難度。雖然阿東已經做過唔少角色，但呢次要做爸爸，同小演員有唔少對戲場面，對佢嚟講真係好新鮮。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台