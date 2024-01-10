妳不是她｜馮盈盈預告將揭曉身世 巴渣葉蒨文驚喜封女神
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無線娛樂新聞台報導：馮盈盈 丁子朗 黃庭鋒 郭柏妍 葉蒨文等，呢日宣傳佢哋有份演出嘅浪漫喜劇《妳不是她》，劇中夏莉嘅愛貓Nana 都有現身，場面熱鬧。
一眾演員們仲一齊炮製愛心蛋糕，不過劇中嘅丁丁同盈盈近日就甜蜜不再有啲波折啦，盈盈預告劇情越嚟越精彩，佢嘅身世之謎亦將會揭曉，盈盈仲話暫時見網上既留言，大家都好似仲未估中答案噃，而丁丁亦忍唔住大讚盈盈嘅演技，搞到盈盈都感動到想喊㖭。
原來丁丁同盈盈嘅關係起變化，同佢哋嘅好兄弟庭鋒有關，而庭鋒仲劇透夏莉無經丁丁同意，將會冒險去揾一個人，令誤會亦都越嚟越深呀。至於Rosita 呢次喺劇中亦有破格演出，放低乖乖女形象演烈女，令觀眾眼前一亮，佢除咗掌摑林景程之餘，仲同FYY大打出手，不過，Rosita就叫大家唔好咁入戲，真實嘅佢絕對唔係咁呀，而葉蒨文喺劇中演巴渣港女入型入格，所以佢都估唔到網民竟然唔討厭佢之餘，仲封咗佢做新一代女神。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台