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《反黑英雄》劇情高潮！姚子羚飾演林雪兒悲劇下線 網民大讚插曲《空白》神配合

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在昨晚的《反黑英雄》中，觀眾目睹了一幕令人心碎的場景，劇中人物林雪兒（由姚子羚飾演）悲慘地離開了劇情。這一幕不僅是劇中一個重要的轉折點，也引起了廣泛的討論和感慨。在林雪兒的生命垂危之際，劇組巧妙地選擇了以她和徐國賢（由張振朗飾演）的愛情故事為主題的插曲《空白》來配合這一幕。這首歌不僅融入了林雪兒掙扎的痛苦畫面，還穿插了她與徐國賢之間的甜蜜回憶，效果非常動人。

網民對插曲《空白》反應熱烈

網民對這首插曲的反應非常熱烈，紛紛表示這首歌與劇情的結合近乎完美。「很好聽，歌詞亦很美，又一神曲」、「聽到想哭的歌」、「我鍾意『愛恨有時，快樂有時』」、「呢首歌編得好有張力，好貼合林雪兒同徐國賢的感情線」、「配合姚子羚死的劇情，聽落好正」、「唱得好有感情」、「齋聽首歌都有畫面」，這些評論充分展示了觀眾對這首歌的喜愛和感動。

角色間稱呼增添親切感

此外，劇中林雪兒和徐國賢互相以全名稱呼，這一細節也被網民所注意。他們認為這種稱呼方式增加了角色之間的熟悉感和親切感。「大部分中學或小學識嘅朋友，先會咁嗌中文全名」、「咁樣感覺仲浪漫」，這顯示了觀眾對角色間關係描繪的細膩觀察。

江暉一手包辦《空白》創作

值得一提的是，《空白》的詞、曲、編曲及監製均由江暉一人完成，這讓不少網民對他的才華嘖嘖稱奇，並對他的多才多藝表示讚賞。這首歌的成功不僅是因為它的旋律和歌詞，更因為它在劇中扮演的角色，完美地增強了劇情的感染力。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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