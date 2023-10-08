姚焯菲將報讀本地大學 吳業坤期待跟Chantel合作
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無線娛樂新聞台報導：姚焯菲 同 吳業坤 喺3號風球下一齊出席慈善活動，唔少粉絲亦有到場支持，Chantel同坤哥先後獻唱，仲走落台向嘉賓同粉絲募捐。坤哥話想同Chantel合作，不過知道對方學業繁忙，唯有向姚爸爸打聽下。仲話自己好期同唔同年代嘅歌手合作，咁樣先可以啟發更多創作靈感。
坤哥近排工作冇停手，啱啱先喺廣州開完騷嘅佢，自爆為咗拍MV減咗十磅，不過身體就有啲頂唔順，搞到開騷前就病咗，佢話自己都未完全康復。講到騷上加入咗跳舞環節，佢講笑指唔少人睇咗嗌要回水，佢希望自己加入多啲元素，期望能夠喺舞蹈上一直進步。
眨吓眼Chantel就放完兩個星期假返新西蘭開學，佢同fans都好唔捨得對方，撞啱佢離港呢日就係Gigi炎明熹開騷嘅大日子，Chantel雖然未能去捧場，但就有探班支持老友。Chantel亦都希望快啲開到自己嘅個人騷，但最快都要係明年嘅事。對於有報道指佢回流返港升學，Chantel就話有呢個可能，因為佢會喺新西蘭同香港報讀大學，到時視乎派位再作決定。
網民點睇？
Chantel 真係又靚又叻，現場好多粉絲幫Chantel 買慈善獎券👍🏻👍🏻無論Chantel 選擇喺邊度讀大學，都會永遠支持佢💪🏻💪🏻💖
Chantel心善人美👏，出席善慈活動👍，回NZ繼續為學業努力，保重身體，12月再見，支持小公主🥰💪💪💖💖
無論Chantel響邊個地方讀大學，小菲象一定會支持，會等佢🫶🫶💖
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台