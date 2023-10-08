姚焯菲將報讀本地大學 吳業坤期待跟Chantel合作

無線娛樂新聞台報導：姚焯菲 同 吳業坤 喺3號風球下一齊出席慈善活動，唔少粉絲亦有到場支持，Chantel同坤哥先後獻唱，仲走落台向嘉賓同粉絲募捐。坤哥話想同Chantel合作，不過知道對方學業繁忙，唯有向姚爸爸打聽下。仲話自己好期同唔同年代嘅歌手合作，咁樣先可以啟發更多創作靈感。