獨家｜姚焯菲返港與小菲象慶生 感激fans支持一度感動落淚
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無線娛樂新聞台報導：喺新西蘭放假返港嘅Chantel姚焯菲，呢日同逾二百小菲象一齊開party慶祝成年前嘅最後一個生日。
Chantel話見到咁多位小菲象同佢慶祝生日令佢相當窩心，又指自己喺新西蘭留學時，都會好掛住一眾小菲象，好想返嚟見大家，所以今次返港後第2日就可以見到大家令佢非常開心呀。
小菲象嘅應援別出心裁，除咗有港鐵同巴士嘅應援燈箱廣告外，呢次生日應援仲有一個請搭的士活動，Chantel非常感激小菲象嘅疼錫，仲話知道雖然有好多人會講啲唔好嘅說話，但係小菲象都會企出嚟支持自己，所以佢都好感謝大家，講講下Chantel仲忍唔住落淚呀。
活動上Chantel除咗獻唱外，又同fans玩大冒險兼即場足越南舞曲。講到17歲嘅生日願望，佢話願望講出嚟就唔靈，但就分享自己最近想要嘅嘢係同成績有關，至於音樂上，Chanel就預告喺12月就會有新歌推出呀！
網民點睇？
今日氣氛超正！見到chantel 狀態好好、好開心！咁耐冇唱live ，依然保持超水準！多謝泉叔幫大會做MC！
我地小菲象會一直支持小公主不離不棄🥰🥰💖💖
今日Chantel生日會充滿歡樂同感動，見證住小公主嘅進步，雖然大部份時間身處NZ,但歌藝又再提升了，不斷努力實現自己夢想，值得大家愛戴，永遠支持Chantel🥰🥰💖
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台