張馳豪新西蘭工作 孖潘靜文突襲Chantel送驚喜

無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）離港到新西蘭升學，不知不覺已一段時間，TVB娛樂新聞台獨家直擊Chantel當地生活，而好友張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）更突襲Chantel送上驚喜，事前Aska同Sherman好擔心計劃敗露！