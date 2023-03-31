張馳豪新西蘭工作 孖潘靜文突襲Chantel送驚喜
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無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）離港到新西蘭升學，不知不覺已一段時間，TVB娛樂新聞台獨家直擊Chantel當地生活，而好友張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）更突襲Chantel送上驚喜，事前Aska同Sherman好擔心計劃敗露！
Aska同Sherman喺Chantel受訪時慢慢靠近，當Chantel見到好友Sherman立即尖叫，Chantel單手掩嘴，露出一副難以置信嘅表情，佢仲忍唔住想喊！
網民點睇？
Chantel 見到大bobo 同aska 好驚喜，好感動🥹🥹我哋都好掛住佢啊🫶🏻🫶🏻4月終於黎喇，我哋每日都喺度倒數緊等小公主返香港🥰🥰always support Chantel 💖💖
一家人重聚了🤣🤣🤣
Oh my god….Chantel ❤️
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台