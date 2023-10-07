姚焯菲舉行快閃活動 難忘相集內和服造型
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無線娛樂新聞台報導：姚焯菲Chantel呢日為佢嘅個人相集舉行為閃活動，巡迴多間店舖充當一日店長，仲為小菲象們簽名合照，吸引到大批fans到場支持。
首次去唱片舖嘅Chantel，表示呢次經驗好特別，佢又話好感謝公司同fans支持佢出呢本相集。講到相集中最難忘嘅造型，Chantel指一定係當中嘅和服造型，因為自己都係第一次着咁傳統嘅服飾呀。
嚟緊又要返新西蘭繼續升學嘅Chantel，表示雖然每次返港都係來去匆匆，但佢仍然覺得相當開心，因為可以同到唔少朋友食飯慶祝。講到早前喺IG post出嘅船P相，Chantel話當日係同家人去船河，由於好耐冇出海曬太陽，所以當日玩得好開心。
對於最近有傳After Class面臨解散，Chantel直言雖然大家都各有各忙，但係佢就為大家派定心丸，表示有團歌製作中，佢又話雖然大家太忙冇時間見，但係都有以訊息互相聯絡。
網民點睇？
Chantel 💖 💖
最靚女店長🥰🥰🥰
靚靚店長Chantel🥰😍💖
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台