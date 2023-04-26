Chantel因胃痛延遲返新西蘭 見「小菲象」送機眼濕濕

無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）今年初前往新西蘭留學，趁住學校假期返港工作兼同「小菲象」團聚，話咁快過咗兩星期開心時光，Chantel由父母陪同，喺25號晚現身機場準備返新西蘭，超過30位「小菲象」專程送機，Chantel感動到眼濕濕。