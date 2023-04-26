Chantel因胃痛延遲返新西蘭 見「小菲象」送機眼濕濕
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無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）今年初前往新西蘭留學，趁住學校假期返港工作兼同「小菲象」團聚，話咁快過咗兩星期開心時光，Chantel由父母陪同，喺25號晚現身機場準備返新西蘭，超過30位「小菲象」專程送機，Chantel感動到眼濕濕。
Chantel臨上機之前因胃痛取消行程，由機場返回家中休息，隨後佢喺社交平台同歌迷報平安，Chantel表示有少少肚痛同唔舒服，佢好感謝「小菲象」一直咁關心自己，Chantel今次回港頻頻為新歌《小出走》宣傳，MV上架短短幾日點擊率破百萬，Chantel多謝「小菲象」支持，為佢打咗一支「強心針」！
網民點睇？
Chantel 要保重身體，早日康復💪🏻🫶🏻加油
新歌《小出走》真係好好聽❤，我哋會好掛住你架💖
小公主快快早日康復🥰，七月又可以再見面💖
最緊要小公主小心自身安全❤❤❤🎉🎉🎉小心身體💖💖😘😘
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台