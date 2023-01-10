Chantel年後赴新西蘭留學 將繼續唱歌不時回港
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Chantel姚焯菲早前宣佈新年後就要飛去新西蘭升學，加埋Gigi炎明熹日前又話考慮北上讀書，令唔少歌迷都非常擔心佢哋會離開樂壇，After Class亦會解散。呢日Chantel現身一個賀年活動，就向大家大派定心丸，話自己唔會放棄唱歌呀。
Chantel話新年過後就會起程，不過日子未定，但係之後仍然會繼續唱歌，回港時亦一定會表演同大家見面，所以大家唔使擔心，佢又話會靠網路繼續工作，同大家見面非常簡單，而After Class亦完全冇解散計劃，亦會繼續推出新歌呀。
佢又話會學習嘗試創作音樂，又會拍片更新自己嘅生活日常。而呢日佢同Fans即席玩遊戲，但係呢日喺佢哋背脊寫揮春就有啲考起喇。
網民點睇？
Chantel 加油💪，小菲象一定會等妳✌️，永遠繼續支持妳💖
一定會繼續支持chantel !
Chantel加油啊，新一年要讀書、唱歌兼顧，好辛苦，係一個大挑戰啊，不過小菲象一定支持你🥰🥰🥰
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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