Chantel年後赴新西蘭留學 將繼續唱歌不時回港

Chantel姚焯菲早前宣佈新年後就要飛去新西蘭升學，加埋Gigi炎明熹日前又話考慮北上讀書，令唔少歌迷都非常擔心佢哋會離開樂壇，After Class亦會解散。呢日Chantel現身一個賀年活動，就向大家大派定心丸，話自己唔會放棄唱歌呀。