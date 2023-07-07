姚焯菲暑期回港坦言曾反對父母安排 爭取時間與小菲象見面
Chantel坦言最初曾極反對父母安排去外地升學呢個決定，覺得留喺香港讀書舒服啲，後來Chantel明白成長過程一定有辛苦，覺得一切都係值得，今次佢回港想多啲時間陪吓屋企人同朋友，講到新歌主題，Chantel指係同改變有關，仲叫大家期待一下！
網民點睇？
Chantel the best 👍
小公主個樣大個左再靚左😊
個訪問咁短嘅😅 問多少少丫嘛
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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