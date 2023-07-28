Chantel赴日拍新歌MV收起甜美笑容 型格Chok樣勁考演技
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無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）已回新西蘭繼續學業，佢留低咗一份「禮物」畀一眾小菲象，日前推出新歌《這個姿態》，Chantel赴日本拍攝新歌MV，以多個型格造型亮相，好有拍攝時尚雜誌嘅感覺。
Chantel覺得東京呢個拍攝場景非常襯佢首歌，喺疫情之後首次到日本，Chantel心情非常興奮，此次行程緊密，佢冇咩時間坐低食嘢，Chantel希望有機會同15個《聲夢傳奇》朋友仔一齊喺日本拍旅遊節目。
為咗拍攝MV順利，製作團隊揀咗遊客冇咁多嘅時間進行拍攝，雖然Chantel喺大街大巷擺甫士有啲尷尬，不過佢盡量收起甜美笑容，晒出型格Chok樣勁考演技，Chantel今次日本之行遇上女星香奈惠，二人一齊交流演藝心得。
網民點睇？
希望公司用佢 after class 一齊去旅行✌️👍😊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台