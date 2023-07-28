Chantel赴日拍新歌MV收起甜美笑容 型格Chok樣勁考演技

無線娛樂新聞台報導：姚焯菲（Chantel）已回新西蘭繼續學業，佢留低咗一份「禮物」畀一眾小菲象，日前推出新歌《這個姿態》，Chantel赴日本拍攝新歌MV，以多個型格造型亮相，好有拍攝時尚雜誌嘅感覺。