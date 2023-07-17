姚焯菲趁暑假返港舉行fans見面會 潘靜文詐型呻對方冇時間陪自己

無線娛樂新聞台報導：留學新西蘭嘅姚焯菲 Chantel趁住暑假返港，呢日舉行fans見面會，同過百位小菲象近距離見面，仲請嚟《聲夢傳奇》嘅潘靜文、張馳豪同林智樂嚟撐場，Chantel除咗唱出多首歌曲外，仲即場派福利表演苦練咗多時嘅開花舞。