姚焯菲趁暑假返港舉行fans見面會 潘靜文詐型呻對方冇時間陪自己
廣告
無線娛樂新聞台報導：留學新西蘭嘅姚焯菲 Chantel趁住暑假返港，呢日舉行fans見面會，同過百位小菲象近距離見面，仲請嚟《聲夢傳奇》嘅潘靜文、張馳豪同林智樂嚟撐場，Chantel除咗唱出多首歌曲外，仲即場派福利表演苦練咗多時嘅開花舞。
Chantel話已經成兩個幾月冇見到小菲象，加上自己好快就放完暑假要返新西蘭繼續讀書，所以可以舉行見面會同大家見面，令Chantel覺得相當開心。講到日前去日本拍攝新歌《這個姿態》嘅MV，Chantel就話無論係衫定景對佢嚟講都係一個新嘅突破，仲透露呢種型格風自己係從未試過，Chantel仲話自己有為咗呢次MV而Keep fit，希望大家可以睇到佢嘅努力呀。
難得返港3個星期，Chantel指有嘗試約過一眾《聲夢》嘅好朋友去staycation或者出去玩，但因為大家都各有各忙，所以好難就到時間喇。
而啱啱拍完《非常檢控觀》嘅Aska同另外兩位《聲夢》好友，令現場氣氛提升唔少。提到可以同Chantel聚頭，Sherman就趁機投訴Chantel太忙，連同自己去主題樂園嘅時間都冇，令身旁兩位男士瞬即破功爆笑呀！
網民點睇？
Chantel 跳舞好可愛，唱 live 非常好聽 ❤❤❤
小公主跳舞真係好好睇😄
今次見面會現場氣氛真係好好，小菲象大滿足🥰🥰
現場有好多小菲象支持小公主🥰，Chantel跳花花舞菲常可愛💖
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台