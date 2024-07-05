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姚焯菲新歌《誰能避開戀愛這事情》火熱登場 MC張天賦合作掀話題 網民期待續作爆棚

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近成為熱門話題，原因是她將為熱門處境劇《愛回家之開心速遞》錄製全新主題曲，並將取代她的導師JW王灝兒的舊版本。這一消息在網上引起了廣泛的討論和關注。

合作偶像MC張天賦 推出全新合唱歌曲

除了新主題曲的話題外，Chantel與她的偶像MC張天賦合作的全新合唱歌曲《誰能避開戀愛這事情》也於今日正式推出。「呢個組合亮眼喎」、「支持MC同唔同台合作」、「Chantel又可以同MC唱歌，熱烈期待」，網民的熱情評論不斷。這首歌的風格帶有Y2K的K歌特色，歌詞則深刻反映了二人對戀愛的不同態度。

新單曲《Dreamscape》攀登音樂榜首

Chantel的音樂事業持續發光發熱。她最近推出的單曲《Dreamscape》成功登上勁歌金榜首位，展現了她的音樂才能。此外，她還計劃在近期推出另一首全新單曲，讓粉絲們充滿期待。

即將舉行音樂會引發粉絲熱情

Chantel不僅在音樂製作上活躍，她還將與After Class隊友Windy詹天文和Yumi鍾柔美一起，於本月舉行兩場《音樂出沒Let’s play together演唱會》。這次的演唱會無疑將吸引大量粉絲前來觀看。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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