姚瑩瑩堅毅母愛光芒 網民讚好媽媽 兒子泳賽奪冠獲獎無數

為家庭不懈努力瑩瑩

姚瑩瑩自1991年榮獲新加坡小姐冠軍後，其影視事業一路順風。她不僅在TVB成為當年力捧的「五美」之一，更參演了多部膾炙人口的劇集，如《刑事偵緝檔案》系列、《情牽百子櫃》等。她在《天地豪情》中飾演的Apple、《尋秦記》中的朱姬，以及《愛．回家之開心速遞》中的「Helen姐」等角色，都讓她聲名大噪。

2011年，姚瑩瑩誕下兒子Evan，此後她更是加倍努力，為了家庭不惜接連拍攝多部劇集。即使身體出現腰痛問題，她也未有即時治療，最終導致頸椎移位等健康問題。儘管如此，她仍不放棄，堅持照顧好孩子，包括安排他入讀新加坡國際學校，並參加各種興趣班，獲得不少網民的讚賞，稱她為好媽媽。

面對困難堅強母親

姚瑩瑩曾在訪問中透露，兒子Evan在兩歲多時突患上特發性血小板減少性紫癜，這是一種身體抵抗力攻擊自身血小板的疾病，導致血小板數字劇減，稍有碰撞便可能導致流血不止。面對這樣的困難，姚瑩瑩沒有過度保護兒子，反而鼓勵他積極面對，甚至為他報名學習游泳。

兒子成就斐然 瑩瑩自豪分享

最近，姚瑩瑩在社交平台上分享了一則令人振奮的消息，她的兒子Evan在游泳比賽中獲得了獎牌，她興奮地留言：「🎉 Evan, congratulations! You’re the Victor Ludorum!」。此外，Evan不僅在體育上有所成就，他之前在朗誦節上也獲得了獎項，可謂是文武雙全的優秀孩子。