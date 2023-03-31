姜丹尼爾相隔5年到港開騷見fans 自爆最想食點心
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無線娛樂新聞台報導：韓國限定男團Wanna One出身嘅男歌手姜丹尼爾，呢日喺九展舉行演唱會，相隔近5年再次到香港，首次以個人名義來港開騷，以一身紅色戰衣型爆登場，賣力唱跳，引起全場fans尖叫。
姜丹尼爾丙次見到香港fans落力應援，佢稱喺今次巡迴累積咗好多經驗，一向寵粉嘅姜丹尼爾，以廣東話冧fans。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台