韓哥姜成鎬為台職棒開球 貼地狂嘆平民美食唔停口

無線娛樂新聞台報導：曾演出《狂野時速》系列多部作品嘅荷里油活韓裔男星 姜成鎬 近日現身台灣，仲為當地職棒賽事擔任開球嘉賓，仲非常貼地現在身唔同平民餐廳同夜市，最驚喜更加係現身當地車友嘅車聚，簡直好似係將電影劇情帶到現實生活咁呀。