韓哥姜成鎬為台職棒開球 貼地狂嘆平民美食唔停口
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無線娛樂新聞台報導：曾演出《狂野時速》系列多部作品嘅荷里油活韓裔男星 姜成鎬 近日現身台灣，仲為當地職棒賽事擔任開球嘉賓，仲非常貼地現在身唔同平民餐廳同夜市，最驚喜更加係現身當地車友嘅車聚，簡直好似係將電影劇情帶到現實生活咁呀。
開球當日佢就話自己非常緊張，仲非常謙虛話自己表現只得一分，呢次會喺台北逗留個多月，仲話一落機就已經被當地便利店同豆漿店嘅美食征服，仲話Fans都非常友善，令自己賓至如歸呀。
網民點睇？
So manly yet 溫柔… 😍😍😍😍😘
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台