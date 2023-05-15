陳靜專注做運動唔拍拖 謝嘉怡分享與家人天倫樂
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無線娛樂新聞台報導：李幸倪、姜皓文、陳靜及謝嘉怡等呢日出席慈善晚宴，着住黑色大露背連身裙示人嘅Gin Lee，話要Keep住個身形相當辛苦，不過佢記話自己有一套Keep Fit心得，仲大方咁同大家分鐘呀。
早前去咗美國進修戲劇嘅DaDa，就話因為近年自己專注喺運動同研究營養等，所以都冇咩心思去諗拍拖，佢仲話嚟緊會去進修營養學。
忙緊拍新戲嘅黑仔，話自己今次喺戲中角色做重案組差人，雖然有唔少動作戲，但就同邱禮濤導演合作得好開心。黑仔又透露自己片約不斷，拍完同邱禮濤呢套後，仲有兩齣電影緊接拍攝。
而日前因為媽咪同婆婆嚟咗香港嘅謝嘉怡，就分享自己同家人嘅天倫樂，佢仲話第一次踏足亞洲嘅婆婆玩得樂開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台