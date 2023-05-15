陳靜專注做運動唔拍拖 謝嘉怡分享與家人天倫樂

無線娛樂新聞台報導：李幸倪、姜皓文、陳靜及謝嘉怡等呢日出席慈善晚宴，着住黑色大露背連身裙示人嘅Gin Lee，話要Keep住個身形相當辛苦，不過佢記話自己有一套Keep Fit心得，仲大方咁同大家分鐘呀。