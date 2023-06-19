黑哥買嘢格價做精明型佬 拍廣告片宣揚公平競爭

無線娛樂新聞台報導：姜皓文 呢日一身偵探造班現身，不過今次黑哥就唔係拍攝新警匪片，而係為官方部門拍攝新宣傳片，推廣公平競爭嘅訊息。平時雖然家庭用品都係交由太太打理，不過黑哥就話自己一樣精叻，有時都會貨比三家先出手購物，話晒一分一毫都辛苦賺返嚟嘛。