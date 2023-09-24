姜麗文代兄現身微電影活動爆兩代同場演出 師兄大馬返港串Eric Kwok…
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無線娛樂新聞台報導：姜麗文代兄現身微電影活動爆兩代同場演出 師兄大馬返港串Eric Kwok全心為XiX大細超
姜麗文 呢日同 劉浩龍 等現身一個微電影創作啟動禮，Lesley仲話呢次係哥哥 姜文杰 首次擔任導演同編劇，不過因為哥哥因感冒入耳令聽力出問題，所以要缺席休息，而爸爸 秦沛 亦會參穿與演出，一家三口同時為作品出力令佢非常期待呀。
Lesley又話每次演出遇到問題都會請教爸爸，而Daddy就非常尊重佢哋嘅意見，仲話非常期待齊齊返加拿大呀。近年不時都會自資推出唔同歌曲嘅佢，又話明年會推出首張個人專輯，所以心情非常興奮呀。
至於劉浩龍3月推出完新歌，啱啱又喺大馬拍戲返港，但係就完全冇諗住休息，仲話要即刻催拍檔Eric Kwok攞歌，又爆老友偏心晒XiX，自己惟有慢慢等呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台