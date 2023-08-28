姜麗文新歌MV食正AI熱潮 施匡翹為染髮出鏡坐足兩日
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無線娛樂新聞台報導：近日分別推出新歌嘅 姜麗文 同 施匡翹 呢日齊齊應邀出席一個活動，而Lesley去年拍攝嘅MV就已經加入AI元素，食正潮流之餘仲令佢望穿秋水等到頸都長呀。去年到荷里活拍攝首部作品嘅佢，作品亦都終於推出，令佢非常開心，仲自豪笑言自己都係荷里活演員，不過以全英文演出就同平時有少少分別喇。
至於Zaina喺MV當中會以新形象同大家見面，仲同大班Dancer大跳勁舞，不過單單變髮色就已經花咗佢足足兩日時間喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台