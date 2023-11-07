威廉稱為囝囝換片似玩遊戲 指老婆卸貨後二人感情再升溫

無線娛樂新聞台報導：台灣前棒棒堂成員威廉早前榮升爸爸，佢話估唔到做咗人爸爸嘅感覺幾舒服，因為喺月子中心可以過得好舒服呀。威廉又話見到老婆經歷咗全餐先成功誕下寶寶，覺得女人真係好偉大，又話最近自己睇媽媽嘅眼神都變得更關愛，而且同老婆嘅感情亦有所增進。講到照顧囝囝，威廉話成件事好似玩遊戲咁，換尿布嘅時候仲會左閃右躲，相當搞笑。