威廉稱為囝囝換片似玩遊戲 指老婆卸貨後二人感情再升溫
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無線娛樂新聞台報導：台灣前棒棒堂成員威廉早前榮升爸爸，佢話估唔到做咗人爸爸嘅感覺幾舒服，因為喺月子中心可以過得好舒服呀。威廉又話見到老婆經歷咗全餐先成功誕下寶寶，覺得女人真係好偉大，又話最近自己睇媽媽嘅眼神都變得更關愛，而且同老婆嘅感情亦有所增進。講到照顧囝囝，威廉話成件事好似玩遊戲咁，換尿布嘅時候仲會左閃右躲，相當搞笑。
威廉呢日作客由風田同宇珊主持嘅節目，除咗有新手爸爸威廉外，宇珊亦係新晉人妻，講到新婚生活，宇珊話其實同拍拖時差唔多。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台