威神V首個香港粉絲見面會 隊長錕腳傷未癒照現身
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無線娛樂新聞台報導：人氣男團威神V（WayV）呢日舉行首個香港fans見面會，成員肖俊同Hendery嘅家人都有現身撐場。呢次見面會除咗昀昀缺席外，其餘五位成員錕、Ten、肖俊、Hendery同揚揚都有現身，不過由於隊長早前不慎整傷腳，未能夠與幾位隊友一齊勁歌熱舞，要全程坐喺度獻唱。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台