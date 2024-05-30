《直播靈接觸》揭祕：臺灣女星血養佛牌與求仙增運，娛樂圈祕辛大公開

香港熱門節目《直播靈接觸》自開播以來，話題不斷。在最新一集中，節目探討了「陰廟」的主題，特別邀請了香港地母殿廟祝英姐和臺灣第一代女團成員黃芝蓉（Joyce）作為嘉賓。Joyce在節目中透露，她自小就有靈異體質，經常遇到難以解釋的現象。