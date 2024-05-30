《直播靈接觸》揭祕：臺灣女星血養佛牌與求仙增運，娛樂圈祕辛大公開
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香港熱門節目《直播靈接觸》自開播以來，話題不斷。在最新一集中，節目探討了「陰廟」的主題，特別邀請了香港地母殿廟祝英姐和臺灣第一代女團成員黃芝蓉（Joyce）作為嘉賓。Joyce在節目中透露，她自小就有靈異體質，經常遇到難以解釋的現象。
臺灣演藝圈的祕密儀式
節目主持人梁思浩提問下，Joyce大談臺灣演藝圈的不為人知的一面。「但其實好多時佛牌入面未必真係神，可能係小鬼。曾經有個女明星佢拜錯咗（小鬼），變成每日要用血去養佢哋。結果佢真係紅咗一段時間。但兩年前佢爆咗件好大單嘅事，依家已經唔喺個圈入面喇，就係佢唔記得用血養佢哋。」此外，她還提到很多臺灣女星會選擇拜狐仙，希望增添自身的仙氣，其中包括一些頂尖的歌手。
尋求姻緣的特殊方式
除了佛牌和狐仙，臺灣還有許多特殊的求姻緣方式。Joyce分享，「要帶胭脂水粉、脣膏等去拜。」她還提到，曾有臺灣明星在香港拍戲期間，被多位師傅預言「嫁唔出」，但回臺灣後，她連續三次前往著名的月老廟求姻緣，最終嫁給了她的理想對象，現在生活幸福。
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圖片來源：TVB