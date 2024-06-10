《芷珊約您》完結篇：蔡一傑分享單身生活點滴，幽默回應黎芷珊提問
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熱門節目《芷珊約您》昨晚迎來了終極一集，節目中最受觀眾期待的一環無疑是蔡一傑＠草蜢的愛情觀。節目進行到一半時，主持人黎芷珊評論蔡一傑多年來的單身生活，形容他如同「獨行俠」。對此，蔡一傑機智回應：「你都係呀！」，這番話引起現場一陣哄笑。
蔡一傑談單身生活的樂趣
蔡一傑接著分享了他作為「獨行俠」的生活樂趣：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉，有人（伴侶）嗰時當然都有Sweet Sweet嘅時候，你拍拖頭3個月梗係Sweet㗎，第4個月梗係嘈交㗎啦，有邊對情侶唔係咁吖？」他的話語不僅幽默，也透露出單身生活的自在與無拘無束。
蔡一傑對人生的豁達態度
蔡一傑進一步表達了對生活的滿足與感恩，他說：「個天已經畀咗好多天賦我，十隻手指有長短，佢有一樣嘢唔畀你，有咩所謂啫，以前都會覺得搞錯呀，人人都有得我冇，但問嚇自己，其實已經擁有咗好多嘢。」這段話顯示了他對生活的積極態度和對現狀的接受。
節目尾聲的趣味對話
在分享完個人觀點後，蔡一傑將話題轉向黎芷珊，問道：「咁你呢？」黎芷珊則半開玩笑地結束訪問：「完喇呢個訪問！」這段對話不僅增添了節目的趣味性，也讓觀眾對兩位主持人的默契印象深刻。
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圖片來源：TVB