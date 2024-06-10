《芷珊約您》完結篇：蔡一傑分享單身生活點滴，幽默回應黎芷珊提問

熱門節目《芷珊約您》昨晚迎來了終極一集，節目中最受觀眾期待的一環無疑是蔡一傑＠草蜢的愛情觀。節目進行到一半時，主持人黎芷珊評論蔡一傑多年來的單身生活，形容他如同「獨行俠」。對此，蔡一傑機智回應：「你都係呀！」，這番話引起現場一陣哄笑。