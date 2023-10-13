Ed師兄孔德賢劇透《大夫》大結局 被「六君子」真摯眼淚所感動
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無線娛樂新聞台報導：孔德賢喺劇集《你好，我的大夫》飾演中醫師「媽寶」Ed師兄，劇中講述佢不敵病魔離世，網民紛紛留言表達不捨，該劇呢個禮拜進入尾聲，呢日佢去電台宣傳時亦分享自己追睇呢幕嘅反應。
孔德賢自爆喺停車場追劇睇咗成個鐘，佢著眼自身演技，佢好開心見到「六君子」眼神同眼淚係好真摯，畀大家見到佢哋嘅感情，同時被「六君子」感動，孔德賢同區明妙今次演苦命CP非常入屋，佢大讚對方喊功，認為年齡差距幾有新鮮感，孔德賢劇透大結局，今次孔德賢喺劇中演「媽寶」，而佢喺《新聞女王》演好曳嘅富二代，未來佢想挑戰演卧底。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台