孝淵望少時盡快來港見粉絲 何雁詩幫鄭俊弘向秋成勳集郵
孝淵雖然來港好多次，不過佢印象最深刻係少時來港開騷，孝淵都希望團員們盡快與香港fans見面，再次近距離接觸，孝淵相隔4年再到港，今次工作之外，佢都周圍去打卡，此次香港之行事前做足功課，佢最想去中環蘇豪區睇壁畫影相打卡。
秋成勳今次帶埋老婆矢野志保及女兒秋小愛同行，食咗好多點心，佢哋相當滿足，秋成勳最近因喺一個競技真人騷亮相而人氣再度急升，佢透露去完新加坡工作便回韓國，拍攝廣告及現身一個清談節目，何雁詩亦幫老公鄭俊弘向秋成勳集郵。
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