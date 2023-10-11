TVB大寶藏｜孟海身手出眾自幼參演逾百作品 自幻學京劇入影圈創無數…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜孟海身手出眾自幼參演逾百作品 自幻學京劇入影圈創無數佳作
資深武打演員 孟海 日前因食道癌離世，終年65歲。自幼已經涉足影壇嘅孟海，多年來拍攝逾百部影視作品，除咗先後同李小龍父子、成龍、洪金寶等合作之外，佢同師兄 林正英 演出嘅《殭屍道長II》等一樣深入民心。
早喺7歲已經因為無心向學，被家人送往學習京劇，後來輾轉加入電影圈，演出之餘更成為武術指導同動作導演，創作唔少經典港產作品。更曾憑《皇家師姐》獲香港電影金像獎最佳男配角獎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台