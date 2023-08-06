孫儷拍完新作日日追問進度 關曉彤騷長腿Cool爆示人

無線娛樂新聞台報導：楊洋 孫儷 關曉彤 奚夢瑤 董思成 等呢日齊齊喺上海出席一個品牌開幕活動，已經兩年未有新作推出嘅 孫儷 呢日仲話自己演出嘅新劇啱啱完成冇幾耐，仲話自己都非常心急到底幾時會推出，仲話明年應該就會同大家見面，更加指正有幾個劇本接洽當中喇。