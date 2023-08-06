孫儷拍完新作日日追問進度 關曉彤騷長腿Cool爆示人
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無線娛樂新聞台報導：楊洋 孫儷 關曉彤 奚夢瑤 董思成 等呢日齊齊喺上海出席一個品牌開幕活動，已經兩年未有新作推出嘅 孫儷 呢日仲話自己演出嘅新劇啱啱完成冇幾耐，仲話自己都非常心急到底幾時會推出，仲話明年應該就會同大家見面，更加指正有幾個劇本接洽當中喇。
關曉彤 呢日除咗曬長腿之外，仲以煙癮妝現身Cool到爆，近日佢演出嘅熱播劇結局，佢就話角色同自己性格都有一定嘅相似，仲話好快就會再拍新劇喇。
至於董思成亦預告同 威神V 嘅拍檔喺未來幾個月都一樣會忙到爆，仲叫大家一定要期待佢哋嘅新專輯同個人活動呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台