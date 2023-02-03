獨家丨孫慧雪懷孕3個多月曾作小產 打40支安胎針保第二胎

無線娛樂新聞台報導：孫慧雪早前喺社交平台透露懷上第二胎嘅消息，唔少圈中人同fans都送上祝福。呢日阿雪現身電視城開工，雖然只係懷孕3個幾月，但係佢個肚就已經相當大，阿雪都坦言今次陀B比上一次辛苦，有段時間更加要每日去醫院打安胎針，足足打咗成40針！阿雪就話可以因為休息唔夠嘅關係，因為佢話陀第一胎時候自己想幾時瞓就幾時瞓，但係而家就因為有咗大仔，而囝囝對媽媽再懷孕呢件事未有概念，唔明點解媽媽唔同佢玩，所以阿雪話要留精神去湊囝囝，同時又要養胎，令休息不足嘅阿雪有少少出血嘅情況。