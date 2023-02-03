獨家丨孫慧雪懷孕3個多月曾作小產 打40支安胎針保第二胎
阿雪話當時檢查完，醫生同佢講個情況係作小產，所以就要每日打針。問到阿雪現時嘅健康狀況，佢就話因為算係踏入穩定階段，所以自己都精神咗好多，亦都停咗打針劑。阿雪又話而家自己個肚未夠4個月，但好多人見到佢肚咗大，都以為佢已經懷孕5、6個月呀！
有網友喺社交平台見到阿雪個肚咁大，擔心佢係咪為養胎食太多，阿雪就為此解釋，話BB只係遺傳咗爸爸嘅大骨架，加上自己本身有子宮肌瘤嘅關係，所以個肚先大得咁快，佢仲話自己食量正常，但係口味就大變，變得好鍾意食甜食同漢堡包。至於問到今胎係仔定女？阿雪就話賣個關子畀大家估下先呀！
今胎雖然陀得咁辛苦，但好在阿雪有個好錫佢嘅老公，會盡量接送佢返工放工，又唔會畀佢拎重嘢，總之就係女皇式嘅對待； 至於5歲嘅囝囝見到媽媽個肚越嚟越大，就開始意識到有BB喺媽媽個肚入面，佢仲同阿雪講，自己都想變返BB入去媽媽個肚度陪住佢，非常可愛呀！
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