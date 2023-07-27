孫慧雪剖腹誕下9磅男B 大仔Riley盼親為細佬改名
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無線娛樂新聞台報導：恭喜晒！孫慧雪喺7月26號於社交平台報喜，post相宣佈：「細佬出來了！」平安誕下第二胎呀！此post一出即引嚟劉佩玥、唐詩詠、張繼聰、張寶兒等留言祝賀。
陀B嘅時候，阿雪嘅肚圍去到 45吋相當誇張，當時大家就估B仔啱惹少，阿雪就指喺產房醫生接生時，當醫生護士見到B仔出世嘅第一句，就係話：「好大呀！」原因係因為B仔有成9磅重，係個巨嬰呀！
阿雪話由於BB Size比較大，所以佢同第一胎一樣選擇開刀。雖然已經有第一胎嘅經驗，但阿雪話第二次入產房嘅心情仍然係好驚，但好彩在老公全程陪住。阿雪又爆老公喺自己生第一胎時，見到BB被推產育嬰房就即時跟住BB上房，留低啱啱生完BB嘅佢自己一個，但阿雪話今次老公醒目喇，當護士問到佢想阿BB定太太時，即刻話自己留低陪老婆，令阿雪讚老公識做喇。
由於阿雪大肚時身體出現不適，所以有唔少人都擔心阿雪健康，又好關心佢產前產後情況，阿雪話大家嘅心意佢收到晒，同時亦感謝大家咁關心佢呀！
至於講到大仔Riley榮升哥哥，阿雪就Riley冇呷醋問題，但係就堅持想幫細佬改名，由於而家仲案達成共識，所以暫時未定到細仔叫咩名呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台