藝人紛為學界籃球邀請賽落場 一分之差完賽和氣收場
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無線娛樂新聞台報導：今年嘅學界籃球邀請賽有唔少藝人落場參與表演賽，當中由 譚俊彥 同 黎諾懿 帶領嘅兩隊最後有一分之差完賽。而參與嘅女將好似 胡美貽 郭柏妍 陳曉華 劉穎鏇 唔知睇得仲一樣打得，但係Rosita就被隊長發現幾乎擺烏龍，爭啲搞錯籃框呀。
而男士們就大讚佢哋嘅球技， 許家傑 仲提議公司辦比賽，但各部門唔同同事都可以交流吓咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台