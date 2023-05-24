藝人紛為學界籃球邀請賽落場 一分之差完賽和氣收場

無線娛樂新聞台報導：今年嘅學界籃球邀請賽有唔少藝人落場參與表演賽，當中由 譚俊彥 同 黎諾懿 帶領嘅兩隊最後有一分之差完賽。而參與嘅女將好似 胡美貽 郭柏妍 陳曉華 劉穎鏇 唔知睇得仲一樣打得，但係Rosita就被隊長發現幾乎擺烏龍，爭啲搞錯籃框呀。