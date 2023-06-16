安孝燮抵港吸引近百粉絲熱情接機 向fans揮手示好
安孝燮於晚上十一點幾由保安人員陪同下現身接機大堂，現場近百粉絲陷入瘋狂狀態，尖叫聲不斷，而男神安孝燮亦企定定畀在場傳媒及粉絲影相，向接機嘅fans揮手示好，安孝燮步向停車場期間，場面有啲混亂，當聽到在場女fans講「很想念你」，安孝燮聞言即甜笑。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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