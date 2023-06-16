安孝燮抵港吸引近百粉絲熱情接機 向fans揮手示好

無線娛樂新聞台報導：韓國男神安孝燮舉行首個亞洲巡迴粉絲見面會，香港站將於10月舉行，之不過fans可以提早見偶像fans，皆因安孝燮獲品牌邀請提前來港，安孝燮呢日坐夜機抵港，吸引近百粉絲聞風而至，拎住一堆應援物，耐心等待偶像步出。