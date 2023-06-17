安孝燮計劃十月再訪港見fans 鄭秀文全家撐安仔哥哥參戰《中年好聲音2…
韓國男星安孝燮來港出席活動，同場仲有鄭秀文、林嘉欣、倪晨曦同吳家忻等。以型爆西裝look亮相嘅安孝燮，超nice咁不時派心畀在場傳媒同fans影相。雖然呢日天陰陰，但安孝燮就話自己心情冇受天氣影響，仲話因為已經有三年冇見過香港嘅fans，所以嚟緊都計劃10月會再嚟香港同大家見面呀！
下月將會舉行紅館個唱嘅Sammi，早前不幸中招，後遺症令佢唔只體力大不如前，連把聲都沙晒，Sammi都因為曾經試過騷前失聲，所以而家自己呢個狀況，令佢都有啲陰霾，仲話最壞打算係plan B將演唱會延期，但而家暫時未有呢個打算。Sammi又話最辛苦係老公許志安，因為自己成日會瞓瞓下咳醒，令身為枕邊人嘅安仔要幫佢拍痰同遞水呀。
講到安仔哥哥許志偉有參加《中年好聲音2》，Sammi話成個家庭都好支持，佢又解釋因為之前安仔忙住照顧病咗嘅自己，所以先未有及時回覆安仔哥哥嘅短訊呀。
網民點睇？
咁睇黎安哥應該會入一百強
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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