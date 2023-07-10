家燕姐突然封利是當人情？ 安德尊出太極絕招耍勻全地球

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：安德尊 近年同《流行都市》拍檔 宋芝齡 傳烏龍緋聞，雖然曾經公開否認過，不過係真係假真係當事人先知。之但係大王呢日同 薛家燕 齊齊現身一個活動，家燕嫲嫲就突然送上大利是話係當人情，唔通大王真係好事近？

點解通關就應該擺酒呢？家燕姐就冇講清楚，但係大王就以利是唔夠大封為由左耍右耍，太極高手嘅乾坤大法， 鞏姿希 就不敵高手問唔到啲咩結果喇。家燕姐出手都冇用，都係研究返煮食啦，自稱蒸魚出神入化，滑到好似佢面珠一樣呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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