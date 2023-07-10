家燕姐突然封利是當人情？ 安德尊出太極絕招耍勻全地球

無線娛樂新聞台報導：安德尊 近年同《流行都市》拍檔 宋芝齡 傳烏龍緋聞，雖然曾經公開否認過，不過係真係假真係當事人先知。之但係大王呢日同 薛家燕 齊齊現身一個活動，家燕嫲嫲就突然送上大利是話係當人情，唔通大王真係好事近？