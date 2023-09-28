蔡淑臻坦言想奪金鐘獎女主角 安心亞笑言坐牛車行紅地氈

無線娛樂新聞台報導：安心亞同蔡淑臻分別憑劇集角色，入圍第58屆台灣金鐘獎戲劇節目女主角獎，呢日佢哋同温昇豪等一齊為新劇開工時，劇組都紛紛為佢哋送上祝賀。原來公佈名單當日，蔡淑臻正忙住拍攝，佢話知道入圍消息時自己相當激動，但因為大家都仲拍攝緊，所以震忍住唔可以尖叫出嚟。蔡淑臻直言今年好有奪獎慾，佢解釋唔係個人獎嘅關係，而係有好多觀眾都鍾意呢部作品，所以令佢好想獲獎。