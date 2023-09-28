蔡淑臻坦言想奪金鐘獎女主角 安心亞笑言坐牛車行紅地氈
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無線娛樂新聞台報導：安心亞同蔡淑臻分別憑劇集角色，入圍第58屆台灣金鐘獎戲劇節目女主角獎，呢日佢哋同温昇豪等一齊為新劇開工時，劇組都紛紛為佢哋送上祝賀。原來公佈名單當日，蔡淑臻正忙住拍攝，佢話知道入圍消息時自己相當激動，但因為大家都仲拍攝緊，所以震忍住唔可以尖叫出嚟。蔡淑臻直言今年好有奪獎慾，佢解釋唔係個人獎嘅關係，而係有好多觀眾都鍾意呢部作品，所以令佢好想獲獎。
安心亞憑住演農村婦女角色而入圍，佢就話聽到入圍消息即忍唔住同經理人一齊尖叫，之後自己仲爆喊。安心亞又話有同蔡昌憲傾過到時行紅地氈嘅事，仲講笑話到時由蔡昌憲牽牛車，而安心亞就坐喺上面，不過而家佢哋地海選一隻牛牛先呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台