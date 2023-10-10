安智煐用潮語撒嬌冧粉絲 二度台北開唱兌現承諾
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無線娛樂新聞台報導：南韓音源王者「臉紅的思春期（BOL4）」安智煐，相隔不足半年，安智煐二度到台灣開唱，吸引大批粉絲到場支持，安智煐呢日身穿粉色長裙，唱出連串大熱歌曲揭開序幕，佢用當地潮語撒嬌冧粉絲。
「臉紅的思春期」原由安智煐、禹智潤組成，現時由安智煐一人進行活動，佢每次發行新歌均喺各大排行榜獲得好成績，安智煐開心再次見到LoBoly（粉絲名），之前佢同歌迷有約定再開騷，估唔到佢咁快兌現承諾，佢大叫「不敢相信」！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台