宋慧喬相隔5年再襲港 開心能藉工作機會見香港朋友

無線娛樂新聞台報導：韓國女神宋慧喬闊別香港五年再襲港。憑大熱韓劇獲得「百想藝術大賞」視后嘅喬妹，呢日以品牌大使身份出席香港舉行嘅珠寶活動，以全白色套裝長裙現身嘅喬妹，配襯價值近二千萬港元嘅珠寶亮相，散發大方優雅嘅氣息，完美展現女神風範！