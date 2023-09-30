宋慧喬相隔5年再襲港 開心能藉工作機會見香港朋友
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無線娛樂新聞台報導：韓國女神宋慧喬闊別香港五年再襲港。憑大熱韓劇獲得「百想藝術大賞」視后嘅喬妹，呢日以品牌大使身份出席香港舉行嘅珠寶活動，以全白色套裝長裙現身嘅喬妹，配襯價值近二千萬港元嘅珠寶亮相，散發大方優雅嘅氣息，完美展現女神風範！
喬妹喺活動上，全程露出女神笑容，並不時親切同大家揮手，雖然喬妹冇接受訪問，但都有用韓文同大家分享今次訪港嘅感受，喬妹話好開心可以同香港嘅朋友見面，今次可以藉住工作順道嚟香港，佢會好好珍惜今次行程嘅美好時光。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台