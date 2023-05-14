金宇彬宋承憲兩男神合作 與導演相識已久首戰反派

無線娛樂新聞台報導：型爆嘅韓國男神 宋承憲 呢日同擊退病魔逐步復出嘅 金宇彬 李絮 仲有同劇其他演員一齊現身宣傳新作，將首次扮演奸角嘅宋承憲仲話，係因為同相識20年嘅導演投契，所以非常信任對方嘅決定，仲話宣傳當日就係佢哋當時首次合作嘅電影推出21周年，真係非常有緣呀。