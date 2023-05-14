金宇彬宋承憲兩男神合作 與導演相識已久首戰反派

金宇彬宋承憲兩男神合作 與導演相識已久首戰反派

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：型爆嘅韓國男神 宋承憲 呢日同擊退病魔逐步復出嘅 金宇彬 李絮 仲有同劇其他演員一齊現身宣傳新作，將首次扮演奸角嘅宋承憲仲話，係因為同相識20年嘅導演投契，所以非常信任對方嘅決定，仲話宣傳當日就係佢哋當時首次合作嘅電影推出21周年，真係非常有緣呀。

平時斯文有禮嘅佢，呢日又被拍檔大爆原來係一名開心果，喺片場不時會負責搞笑為大家帶嚟歡樂，仲話幽默感非常厲害，令現場笑聲四起呀。

除咗導演同宋承憲係老友之外，李絮同金宇彬亦都相隔12年後再次合作，佢哋就話非常開心可以喺新作重遇，仲猛傾過往嘅趣事呀。呢日嘅另一插曲，就係人人都全黑打扮現身，只得金宇彬嘅打扮以別不同，佢就話覺得有啲尷尬，不過似乎就係同劇集嘅主題有關喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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