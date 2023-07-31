宋智孝笑指跟金鍾國健身會冇命 盼與周潤發劉德華郭富城合作

無線娛樂新聞台報導：韓國女神宋智孝喺疫情後首度嚟香港舉行fans見面會，由於已經有多年冇見偶像，所以fans都花盡心思，為8月15號生日嘅智孝準備生日驚喜，除咗送上蛋糕外，更以韓文嚟個全場大合唱生日歌，令智孝相當感動，更即時雙手合十許願。事後智孝接受訪問時，就指自己而定年紀路細，所以比起舉行生日派對，佢更加上簡簡單單咁同屋企人食餐飯。