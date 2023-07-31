宋智孝笑指跟金鍾國健身會冇命 盼與周潤發劉德華郭富城合作
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無線娛樂新聞台報導：韓國女神宋智孝喺疫情後首度嚟香港舉行fans見面會，由於已經有多年冇見偶像，所以fans都花盡心思，為8月15號生日嘅智孝準備生日驚喜，除咗送上蛋糕外，更以韓文嚟個全場大合唱生日歌，令智孝相當感動，更即時雙手合十許願。事後智孝接受訪問時，就指自己而定年紀路細，所以比起舉行生日派對，佢更加上簡簡單單咁同屋企人食餐飯。
雖然即將踏入42歲，但係保養得宜嘅智孝睇落仍然相當fit，問到佢平日會唔會同好友金鍾國一齊去做gym keep fit？智孝即鬼馬咁話當然唔會，仲講笑話跟住金鍾國去健身係會死人㗎！
雖然今次香港之行來去匆匆，唔夠時間畀智孝周圍去遊覽下，但係佢話呢次香港次行都食咗唔少美食，所以都好滿足。至於講到想合作嘅香港演員，智孝指周潤發、劉德華、郭富城、黎明同Angelababy，佢都好想有機會可以合作呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台