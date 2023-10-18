StarTalk丨台灣女神宋芸樺坦言恨拍動作戲 自爆細個一心想做歌手

無線娛樂新聞台報導：台灣女神宋芸樺接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，跟主播王鎮泉（Jeoffrey）講自己喺新戲中，演一名口譯員好有挑戰性，宋芸樺話自己被當中嘅中英混合對白考起，要講英語對白之外，呢部戲大部分場地喺紐約取景，宋芸樺喺十多年前曾去過紐約旅行，呢次再嚟讓佢感覺好唔同。