StarTalk丨台灣女神宋芸樺坦言恨拍動作戲 自爆細個一心想做歌手
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無線娛樂新聞台報導：台灣女神宋芸樺接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，跟主播王鎮泉（Jeoffrey）講自己喺新戲中，演一名口譯員好有挑戰性，宋芸樺話自己被當中嘅中英混合對白考起，要講英語對白之外，呢部戲大部分場地喺紐約取景，宋芸樺喺十多年前曾去過紐約旅行，呢次再嚟讓佢感覺好唔同。
講到咁多年嘅演藝生涯，宋芸樺好感謝家人無限量支持，尤其記得當年作品《我的少女時代》入圍金馬後，爸爸傳畀佢一個窩心訊息，令佢至今難忘，不過唔講唔知，芸樺細個時其實一心係想做歌手，最終都冇行呢條路，一向拍唔少愛情電影嘅宋芸樺，原來好恨拍動作戲，仲大讚香港動作電影好犀利。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台