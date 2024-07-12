客家菜

香港客家菜老闆漢哥堅持40年 經典家鄉味道讓食客淚流滿面

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在香港，提到家鄉的味道，許多人首選母親的手藝。粉嶺一家客家菜餐廳的老闆漢哥，憑藉超過40年的烹飪經驗，從大排擋到西餐，最終選擇專注於客家菜。「我之前喺沙頭角開店，但因為每次都要幫客做禁區證，為了方便大家，就決定搬出嚟，一做做咗25年。」漢哥表示，香港的客家人多居住於離島，因此海鮮成為他們餐桌上的主角。漢哥自小生長於海邊，對海鮮有著特別的情感，他會親自到市場選購新鮮的海產，其中包括豆角炆雜魚。「呢道餸客家人煮開，會視乎每日捕獲啲咩魚，可以用魚汁嚟撈飯。」

經典客家菜引食客讚賞

紅蔥爆吊桶是另一道受歡迎的菜式，「先將吊桶先出水，膠質無咁重，如果膠質重會容易痴鑊，之後再爆洋蔥。而家吊桶最當造，不時不食。」這道菜的火候掌握得宜，不會掩蓋食材本身的鮮味。另一道特色菜肉燉肉餅，與一般肉餅不同，質地較為稀軟。「鹹蛋可以令豬肉滑身，而梅頭豬肉夠香。因為係燉，所以會落雞湯，質地較稀，落雞湯燉得愈耐愈香。之後肉會收縮埋一齊，迫出肉汁。」漢哥的堅持不懈和對食材的選擇讓他的客家菜深受食客喜愛。「有啲食完多謝我，心入面嘅滿足感，都唔知點講。有好多童年味道，試過有食客抱頭痛哭話：『呢個係以前阿孃煮過畀我食，而家阿孃唔喺到，我無得食，喺呢度食返呢個味道。』呢行係我嘅終身職業，做到做唔到為止，最緊要係興趣，有健康嘅一日就可以做其他嘢，食客開心就OK！」

深水埗甜品店創新豆腐布甸

轉到深水埗，一家經營了40年的甜品店也在不斷創新。他們推出了曲奇碎豆腐布甸，這款甜品以其滑嫩的口感和豐富的豆香受到顧客的喜愛。除此之外，還有蛋白杏仁茶和芋圓配蕃薯薑湯等多款甜品。「所以當中已瓊無渣，飲落好舒服好滑。」每一款甜品都是用心製作，保證顧客能在炎炎夏日中享受到一份幸福感。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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