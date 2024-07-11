93歲李婆婆聯名戶口被清空220萬 阿Kate涉嫌為意大利男友抵押母親住所籌巨款
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《東張西望》最近揭露了一宗引人注目的家庭糾紛。93歲的李婆婆擁有五名子女，其中一位子女李先生近日指控其姐姐阿Kate在2019年擅自從兩個聯名銀行戶口中提取超過220萬港元。這兩個戶口原本是李婆婆與李先生的聯名，但由於李先生當年重病，加上家中兩位長兄長姐移民海外，戶口便改為李婆婆與阿Kate的名下。
阿Kate涉嫌利用母親資產解困
節目中進一步披露，阿Kate不僅提取巨款，還將母親患有認知障礙的情況下，將其住所抵押給財務公司，借出250萬元。阿Kate在節目中的錄音中辯解說：「我由頭到尾都問阿媽借，唔係呃佢錢。如果唔信，就喺家事法庭上見。」她坦承為了籌集資金，不得不將房產抵押，原因是她需要為一位意大利籍男子支付巨額稅款，該男子是她在澳洲留學時認識的，兩人關係維持了近40年。
家庭糾紛背後愛情騙局疑雲
李先生懷疑阿Kate可能被愛情蒙蔽，陷入一場騙局。他透露，阿Kate雖然已婚，但與丈夫已無太多交集，她對這位意大利男子的投入讓人質疑。李先生質疑阿Kate的動機：「現在你有冇接受過一分一毫？無吖嘛，攞唔到出嚟不特止，仲要加乜乜乜奉獻畀佢。」阿Kate則回應：「佢有合約畀我睇，我查過係有船公司。」
李婆婆健康每況愈下，家庭陷入困境
目前，李婆婆的健康狀況令人擔憂，她已經非常虛弱，長期臥床，並依賴胃管進食。李先生和另一位姐姐需日夜照顧。李先生透露追討這筆錢的原因是不忍心看到母親因此事而心情沮喪：「每日阿媽都好失落，問我幾時幫佢拎錢，佢用台山話同我講，我feel到我媽對啲錢好緊張。」
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圖片來源：TVB