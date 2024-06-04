《家族榮耀之繼承者》守仁化解危機，網民盛讚「最佳老公」

在熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》第十六集中，觀眾目睹了一系列扣人心弦的情節發展。其中，梁靖琪和羅嘉良在池邊上演了一幕感人的父女互動，而Benz雄則在另一場戲中對陳靜Dada施展了其慣用的迷人技巧。此外，全劇共30集，將持續更新，為觀眾揭露更多豪門之間的爭鬥和祕密。