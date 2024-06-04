家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》守仁化解危機，網民盛讚「最佳老公」

TVB娛樂新聞
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在熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》第十六集中，觀眾目睹了一系列扣人心弦的情節發展。其中，梁靖琪和羅嘉良在池邊上演了一幕感人的父女互動，而Benz雄則在另一場戲中對陳靜Dada施展了其慣用的迷人技巧。此外，全劇共30集，將持續更新，為觀眾揭露更多豪門之間的爭鬥和祕密。

舅母勒索引發連串危機

在這集中，Niki（由陳靜Dada飾演）面臨巨大壓力，她的舅母用Niki的黑歷史來要脅她，索要五百萬。正當Niki準備與舅母談判時，她震驚地發現她的丈夫守仁（許紹雄飾）已經祕密支付了這筆錢以消除這段黑歷史。「我承認我從來唔係一個稱職嘅丈夫，想當年，我要求皓兒嘅媽咪同我生個仔去繼承家業都係藉口，其實我係想出去拈花惹草，後來畀佢發現咗，佢向我提出離婚。最慘就係皓兒，自細就冇咗媽咪去照顧，呢啲都係我咎由自取的。」守仁的真誠和自我批評令人動容。

守仁的真誠告白

面對家庭的壓力，守仁不僅沒有責怪妻子，反而展現了他的大度和理解。「你唔同，你自細就父母雙亡、無依無靠，就算你行差踏錯，都係環境逼成。我以前做咗咁多唔好嘅嘢你都可以接受，我點解唔可以接受你啫？！」他的話語充滿了支持和愛。「呢啲係我哋兩個人之間嘅事，其他人點睇我真係一啲都唔介意，只要我哋夫妻同心，我相信我哋一定能行到最後。」守仁的這番話語不僅安撫了Niki，也贏得了觀眾的讚賞。「我把口用嚟錫你架嘛」，這句話最終使Niki笑逐顏開，展現了夫妻之間的深厚情感。

守仁的形象轉變

許紹雄飾演的守仁一角，在劇中由一個不稱職的丈夫轉變為一位理解和支持妻子的伴侶，這一轉變獲得了網民的廣泛好評。「買下老婆黑材料之後講的那段話，太通人性啦。」網民們對守仁的行為和言論表示讚賞，認為他不僅慷慨解囊，還展現了深厚的人性和情感。許紹雄本人也對這次的角色表演感到滿意，他開玩笑說：「成日都做人老竇、做人舅父、做人大佬，哈哈，都未試過做人老公同情人好耐，都開心嘅。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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