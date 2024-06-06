家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》拿督王兆明驚喜現身，豪華生活與影視熱情大公開

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》中，梁諾妍飾演的Gigi的拿督父親終於露面，與心儀的未來女婿Brian（羅子溢飾）一見如故。這位拿督不僅在劇中有著重要的角色，現實生活中的他也是一位成就非凡的人物。王兆明，這位馬來西亞的拿督，現任「富貴集團」的首席業務發展總監，自從加入公司以來，他帶領的團隊創下了驚人的業績，去年更達到了11億3,800萬令吉的高峰。他不僅在商界有著顯赫的地位，還被譽為「金牌領袖」及「銷售之神」。

豪華生活與影視熱情

拿督王兆明的生活方式同樣引人注目。他不僅擁有豪華的改裝商務車，車內裝潢包括迷你酒吧和卡拉OK設施，提供極致的舒適和娛樂。此外，他的社交圈也相當廣泛，曾經收到勞斯萊斯作為生日禮物，並享受過由集團老闆提供的私人飛機旅行的奢華體驗。儘管業務繁忙，拿督王兆明對影視製作的熱情從未減退，他積極參與電影和電視劇的拍攝，並且樂在其中。「我真係好鍾意拍戲，就算要我借出屋企、Office我都好願意，因為咁樣就可以坐足全程睇人哋拍戲，從中學習演技。」

與影視巨星同臺演出

在即將播出的《家族2》中，拿督王兆明將與多位著名演員如三屆視帝羅嘉良、佘詩曼等人合作。對此，他表示感到非常榮幸和有些許緊張，但整個拍攝過程都非常愉快。「談到在《家族2》稍後播出的劇情中與「三屆視帝」羅嘉良、佘詩曼等好戲之人對戲，拿督王兆明坦言感到非常榮幸及有點緊張，但幸好整個拍攝過程開心又順利。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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