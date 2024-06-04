《家族榮耀之繼承者》激情對決：梁靖琪與佘詩曼13年後再度同框

情感崩潰與決絕離開

在最新一集的《家族榮耀之繼承者》中，劇情的焦點再次集中在由梁靖琪飾演的Nana身上。本集中，Nana經過一番調查後，震驚地發現她的生父竟是丘家的前司機成叔（由吳岱融飾演）。同時，她也得知自己暗戀已久的高濬（林峯飾），竟然是她的同父異母哥哥。

面對這些翻天覆地的真相，萬念俱灰的Nana決定離開丘家，遠赴法國。在她離開前，她親自去向成叔和高濬道別。然而，當她發現高濬更換了密碼鎖時，情緒再次崩潰，淚流滿面。「爆Seed三格」再晒躍進演技

激烈的姊妹對決

在Nana情緒最為脆弱之際，她的堂家姐兼情敵皓兒（佘詩曼飾）突然出現。受到刺激的Nana終於爆發，將所有的負面情緒都發洩在皓兒身上。皓兒也不甘示弱，與Nana展開了一場精彩絕倫的激烈爭執。「我們又飾演姊妹喇，不過今次係堂姊妹，重（仲）要比（畀）你激到嘔血，我會喺現實生活中報仇，哈！」

舊友重逢增壓力

這次與佘詩曼再度合作，梁靖琪坦言壓力巨大。這是她們繼《花花世界花家姐》後，時隔13年再度同框，不少網民對此反應熱烈，甚至引發了《花家姐》的翻煲熱潮。「其實同佘詩曼開工好有壓力，因為係自己嘅best friend，開場嗰幾日都有無形嘅壓力。」梁靖琪與佘詩曼的私下關係非常要好，她們與其他幾位女星共組「七魔女」小組，佘詩曼更是Toby仔仔的契媽。