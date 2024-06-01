家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》梁靖琪大鬧飯桌演技爆發，網民熱議封神一幕

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在電視劇《家族榮耀之繼承者》的第十五集中，一幕引人注目的場景發生了。劇中角色Nana（由梁靖琪飾演）因為對「誰是親母」的疑問而感到困擾，她竟然偷取了相關人士的DNA進行化驗。化驗結果不僅證實了邵家碧和Brian是她的親母和親哥哥，更驚人地發現她的親生父親並非丘守義。這一發現對Nana來說無疑是一個巨大的打擊。她拿著一大支紅酒衝進飯廳，情緒極為低落。

飯桌上的情緒爆發

當Nana聽到大媽綺婷提到Brian和父親守義的相似之處時，她先是一臉茫然，隨後不禁冷笑。看到Brian和守義「父慈子孝」的互動，Nana忍不住露出藐視的冷笑，並興奮地趴在飯桌上說：「我最近睇咗一套狗血嘅電視劇，佢哋成屋企人嘅關係亂過亂葬崗架。」她的表演充滿了淚水和笑聲，最終她大笑著對眾人說：「我諗起就忍唔住笑，好好笑。」

網民熱議演技

這一幕的演出引起了網民的熱烈討論，許多人對Toby的演技表示讚賞，甚至有網民發帖道歉，因為之前低估了她的演技。網民的評論包括：「那種瘋瘋癲癲的感覺塑造得很好」、「飯桌上這段演技真的封神，睇到起雞皮」、「覺得自己可悲，但又不能講出來，同時又覺得媽媽和哥哥很可笑」、「『全家人關係亂過亂葬崗』，我瞬間喜歡上她了，今年最優秀臺詞」。

Toby的拍攝經歷

對於這次的演出，Toby表示非常開心。她透露在拍攝大鬧飯桌的場景時，實際上是用提子汁代替紅酒，並且這場戲幾乎是一次性完成的。Toby坦言，進入Nana的情緒非常快，但拍攝過程中她感受到了巨大的壓力，甚至出現了手震的情況，不得不立即就醫。幸好有羅嘉良在場給予鼓勵，讓她感到安心。「我做完戲好鍾意望住撈家，佢有時會畀啲表示我，嗰場戲佢有對我點頭，我就知自己（表現）應該ok了。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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