家族榮耀之繼承者

《家族榮耀之繼承者》深情父女對話引發熱議，Toby與羅嘉良演技大爆發

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集《家族榮耀之繼承者》中，觀眾目睹了兩場引人入勝的戲份。首先是梁靖琪（Toby飾）和羅嘉良飾演的父女二人，在豪宅的泳池邊上演了一場感人至深的對話。Nana（Toby飾）得知自己非親生後，心情大受打擊，守義（羅嘉良飾）則放下平時的嚴厲形象，以溫柔的父親身份安慰她：「講真，其實你係邊個（大媽（餘安安飾）VS細馬）生又有咩所謂呢？」這番話雖然出自真心，但對於已知真相的Nana來說，卻顯得格外諷刺。她含淚問守義：「Daddy，真係冇所謂咩？」守義回答：「最緊要你始終係我乖女，永遠唔會改變架，咁咪得咯！」這段對話不僅展現了父愛如山，也讓Nana感受到父親的深情。

網民熱烈反應與Toby的感謝

這場戲份播出後，不少網民在社交媒體上表達了他們的感動。Toby在個人社交平臺上發文感謝羅嘉良：「多謝撈家（指羅嘉良），你呢個Daddy無論眼神表情定對白，完全令我秒速入戲，好鍾意好鍾意呢場戲，由拍攝到而家，再三睇（番）個心都好痛。記得呢場戲拍足三個鐘，我喊足三個鐘，真係喊到對眼腫曬，但一切都係值得嘅！」網民紛紛留言支持，表達對這段深情對話的共鳴。

角色演繹與觀眾反響

Toby在劇中飾演的Nana原本是一位性格驕縱的千金小姐，但隨著劇情發展，她發現自己的身世祕密後，性格有了巨大的轉變。從自我任性到心理迷失，再到瘋狂的情緒爆發，Toby的演技被觀眾和網民高度評價，甚至有人為之前低估她的演技而道歉。昨晚的集數中，Toby一臉頹容坐在泳池邊，與父親的對話讓人動容，她的演出不僅讓觀眾感受到她的無奈和痛苦，也讓人從厭惡轉為同情。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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