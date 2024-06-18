《家族榮耀之繼承者》大結局前夕爆料：羅嘉良面臨巨變，佘詩曼林峯聯手守護家業

家族祕密揭露 高濬發現關鍵證據

在《家族榮耀之繼承者》這部劇集中，守義（羅嘉良飾）的生活陷入了前所未有的困境。當他發現自己最信任的兒子竟然是由外人所生，他的情緒變得無處可去，只能在瀚洋（劉江飾）的墳前尋求慰藉。「發現最信任嘅仔竟然係外人所生之後，守義嘅情緒無處宣洩，唯有喺瀚洋墳前傾訴。」

高濬（林峯飾）在檢視劉Sir（劉浩龍飾）提供的影片時，意外發現瞭高成（吳岱融飾）死前與守義的會面。「高濬喺查看劉Sir提供嘅影片發現高成死前見過守義」。這一發現讓他決定尋求芷彤（陳瀅飾）的幫助，共同揭開更多家族之謎。

守仁作出重大決定 放棄職務陪伴愛人

在另一方面，守仁（許紹雄飾）希望能夠花更多時間陪伴Niki（陳靜飾），因此他決定將自己的股份轉讓給皓兒（佘詩曼飾）並辭去自己的職務。「守仁希望可以用更多時間陪伴Niki，故此將自己嘅股份贈予皓兒並辭去職務，希望皓兒同守義合力守住丘氏。」這一決定不僅影響了他的個人生活，也對丘氏家族的未來產生了深遠的影響。

豪門爭鬥不斷 佘詩曼林峯羅子溢羅嘉良齊心協力

隨著劇情的發展，觀眾將看到一場場精彩絕倫的豪門爭鬥。佘詩曼、林峯、羅子溢和羅嘉良等主要角色將聯手，共同面對家族內外的挑戰，保護他們珍貴的家族榮耀。