《家族榮耀之繼承者》大結局週爆發！羅嘉良餘安安激烈對戲 網民熱議劇情高潮

隨著《家族榮耀之繼承者》進入大結局周，劇中的主要演員們展現了精湛的演技。特別是在第27集中，除了羅嘉良的精彩表現外，餘安安在與羅嘉良的對手戲中也表現出色，成為該集的焦點。

餘安安飾演的戴綺婷角色深入人心

在劇中，餘安安所飾演的戴綺婷是一位富有但被寵壞的太太。她經常因個人利益和面子在家中大鬧，對家人橫加指責，缺乏賢內助的品質。在一次劇烈的家庭爭執中，戴綺婷在丈夫守義心煩意亂的時候，堅持要求重新招標她外家的生意，引發了一場激烈的爭吵。「你精神狀態先有問題，一日到黑喺度鬧呢個鬧嗰個，你咁叻嘅，去搵我大佬（守仁）去搶番生意同埋個主席返嚟吖。」

家庭爭執升級 綺婷情緒失控

守義對綺婷的不滿達到了頂點，他忍無可忍地爆發了。綺婷卻不肯放手，繼續表達自己的不滿和委屈，情緒激動地大叫：「依家兩父女玩針對，你就調轉頭嚟話我，我做錯咗乜嘢喎，係咁要受你丘家氣。」守義反駁說：「你講咩呀？所有嘢都係你自己搞出嚟架！」隨後，綺婷的情緒更加失控，她揼地揈頭，並哀鳴著要求搬回孃家，最終這一行為成功激怒了守義，導致他決定幫她打包行李。這場戲不僅展示了角色間的緊張關係，也讓觀眾對這對夫妻的未來充滿了好奇。隨著劇情的發展，觀眾熱切期待《家族榮耀之繼承者》的大結局將如何收尾。